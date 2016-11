“Frasieri” koomik Kelsey Grammer sai seitsmenda lapse.

61aastase Ameerika näitleja neljas abikaasa Kayte (35) tõi ilmale poja, kes sai nimeks Auden James Ellis. Neil on ka nelja-aastane tütar ja kaheaastane poeg.

Varasematest abieludest on Grammeril kaks täisealist ja kaks teismelist last. Kahe noorema ema Camille on süüdistanud eksmeest oma võsukeste unarusse jätmises, mistõttu need peavad psühhoteraapias käima.