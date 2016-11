Telefirma HBO president Casey Bloys kinnitab, et läbirääkimised “Troonide mängu” eelloo väntamiseks käivad.

Menusarja ennast on järele jäänud vaid kaks hooaega. Kuid Bloys jahutas The Wrapile antud intervjuus fännide ootusärevust – esialgu pole eellugu ekraanile oodata.

“Keegi pole veel midagi kirjutama hakanud. Selleks on liiga vara. Aga see [“Troonide mängu”] maailm on nii võimas ja tulus, et oleksime peast segased, kui me vähemalt ei uuriks eeloo – või kuidas seda nimetadagi – võimalust," vahendab Us Magazine.