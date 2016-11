Erektsioonihäiret ei pea ravima ainult ravimitega, vaid on ka teisi viise, kuidas olukorda parandada. Kuidas meest aidata?

Tervislik kaal aitab mehel oma seksuaalsust ja kirge säilitada. Ülekaalulistel langeb testosterooni tase, mis viib alla ka sugukire. Seetõttu on oluline olla normaalkaalus.

Uni

Kui märkad, et su mees on hommikul muutunud tujukaks, siis võib asi olla tema unes. Kui erektsioonihäirega pöördutakse arsti poole, siis uuritakse tõenäoliselt, et ega mees ei norska, sest üheks mõjutavaks teguriks võib olla ka uneapnoe. Ka üldine unevaegus rikub mehe võimekust voodis tegus olla.

Trenn

Treenitud mees saab nautida hoopis paremat seksi.Inimesed väidavad, et kui käivad trennis, siis on seksiisu hoopis suurem. Kui trenn jätta või vähendada, siis alaneb ka soov ja võimekus linade vahel mürada.

Tõsi ta on, et korralik higistamine tõstab testosterooni taset ja nii ka iha.

Dieet

Ära lase mehel end toiduga lohutada! Kui toidus on vähem kolesterooli, siis tõuseb taas mehe testosterooni tase ja ta tahab sinuga seksida! Lisaks viib isu seksilt ära ka liialt kõrge veresuhkru tase. Diabeet võib mõjutada peenise funktsioneerimist. Kui kaotad kilosid, siis peaks paranema ka veresuhkur ja peenis taas hoos olema.

Alkohol