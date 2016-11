Euroopa Komisjoni volinik Günther Oettinger on ületamas taas uudistekünnist. Nimelt kasutas ta Saksa ärimehe Klaus Mangoldi eralennukit. Asi polekski kõnelemist väärt kui toosama lennukiomanik poleks tihedalt seotud Kremliga. Mangold on saanud endale lausa hüüdnime "Härra Venemaa".

Taoline asjaolu on aga taas tekitanud küsimusi, kas hiljuti hiinlasi pilusilmadeks nimetanud poliitik jälle eetikareegleid rikkunud pole, vahendab EUobserver.

Oettinger kasutas ärimehe lennukit 18. mail, et lennata 18. mail Brüsselist Budapesti, kus kohtus peaminister Viktor Orbaniga. Nüüd, kuid hiljem, kui asi avalikuks on saanud, põhjendas Oettinger oma transpordivahendi valikut sellega, et talle sobival ajal ei väljunud mitte ühtegi ärilendu.