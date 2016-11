Tänases saates astub kaalukaotusega silmitsi 24-aastane Angelika, kelle kaalunumber näitab lausa 111 kg. Treener Erik Orgu ja toitumisnõustaja Angelica Udekülli jaoks on naine paras pähkel, sest algne entusiasm kaalu kaotada pöördub ühel hetkel vassimiseks ja ettekääneteks.

Angelika töötab turul saiakioskis müüjana, elukaaslane Martin Soomes ehitusel. Pere kaal on selgelt ühele poole kaldu - Martin on kõhn kui õlekõrs, Angelika aga hädas rohkete ülekilodega. Naise arusaam tervislikust toitumisest paneb imestama - igapäevaselt toidulaualt ei puudu limonaad ning ta usub, et hamburgeris on ka tervislikke asju, näiteks salat! Angelika tunnistab, et kui saaks siis Hesburgeris sööks ta iga päev.

Kas Angelika mõistab, et tulemused ei saabu üleöö ning selleks tuleb muuta oma toitumisharjumisi ning loobuda suitsetamisest?

