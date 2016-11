"Reporteri" kontseptsioon erines juba algusest peale tavaliste uudistesaadete omast, olles pigem meelelahutuslik. Sellest on šnitti võtnud ka TV3, kes oma uudistesaadet pidevalt uuenduslikumaks ja meelelahutuslikumaks teeb.

Kella seitsmeks on oma uudistesaated sättinud kaks suurimat telekanalit – nii Kanal 2 "Reporteriga" kui TV3 "Seitsmeste uudistega". "Seitsmesed uudised" alustavad nüüd küll kell 18:45, arvatavasti on tegu taktikalise lükkega, varastades varem teleka ette jõudnud ja tavaliselt "Reporterit" vaatavad inimesed enda uudiseid vaatama.

Õhtul istuvad enamus inimesi televiisori ette, et vaadata uudiseid. Kuid millise kanali uudised valid vaatamiseks sina?

Eesti kurikuulsaimas ja arvatavasti suurimas foorumis, Perekoolis on samuti Kägud teema üles võtnud. Üks neist kirjutab, et Kanal 2 uudiseid tema ei vaata enam ammu, kuna seal on liiga kollased uudised. "Lisaks räägitakse vahel ühte ja sama ’uudist’ nädal aega. Näiteks mingeid Kanal 2 enda sünnipäevi ja muid üriutsi jahutakse lõputult," ütles üks foorumi kasutajatest.