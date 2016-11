Kagu-Aasia hiljutiste internetikatkestuste põhjused ei pruugi olla tehnilised, vaid hoopis looduslikud.

Vaikse ookeani põhjs jooksev valguskaabel on viimasel ajal Aasia internetikasutajatele peavalu põhjustanud. Pidevad katkestused ja aeglane ühendus, mis mõjutab enim Vietnami ja teisi Kagu-Aasia riikide kasutajaid, on viimastel kuudel sagenenud. 20000-kilomeetrine kaablisüsteem on aasta jooksul kolmel korral vajanud kulukaid parandusi.

Kui enne arvati, et tegu võib olla sabotaaži või laevaankrute tekitatud kahjustustega, siis järjest enam tundub, et põhjuseks on hoopis mereelukate nälg, vahendab Independent.

Videost on näha, kuidas hai ampsab merealust fiiberoptilist kaablit. Võimalik, et kaablist tulevad elektromagnetilised lained ajavad neid segadusse ja haid peavad seda kalaparvede bioelektrilisteks väljadeks. Google on veealuseid kaableid kindlustanud, et haisid eemal hoida.