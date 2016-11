Rootsi plaanib taas uurima hakata 30 aastat tagasi toime pandud peaministri Olof Palme mõrva.

Olof Palme mõrvapaik (AFP / Scanpix)

Stockholmi peaprokuröri Krister Petersson plaanib veebruaris avada uue uurimise, vahendab BBC. Peterssoni seisab silmitsi materjaliga, mis asub riiulitel, mida kokku 250 meetrit.

Prokuröri sõnul on ta läbimurde suhtes optimistlik. "See on huvitav ja tähtis ülesanne," ütles ta.

Olof Palme (AFP / Scanpix)

Rootsi peaminister Olof Palme tapeti 1986. aasta 28. veebruaril, kui ta oli teel koju kinost, kus ta oma abikaasaga käinud oli.