2008. aastal debüütalbumiga “The Fame” maailmamenu saavutanud Lady Gaga kinnitab, et tema eesmärk on võidelda kõige eest, mis on tõeline ja ehe.

“Kuulsus on parim narkootikum, mis on eales olemas olnud,” tõdeb 30aastane superstaar Harper’s Bazaari intervjuus.

“Aga kui sa kord juba mõistad, kes sa oled ja millest hoolid, siis see vajadus enama-enama-enama järele kaob lihtsalt ära. Tähtis on see, et mul on tore pere, ma teen kõvasti tööd, hoolitsen lähedaste eest, annan tööd inimestele, keda ma väga armastan, ja teen muusikat, mis loodetavasti saadab maailmale positiivseid sõnumeid.”