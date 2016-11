USA ajakiri People kuulutas maailma seksikaimaks meheks musklilise filminäitleja Dwayne “The Rock” Johnsoni.

44aastane staar võttis teatepulga üle mulluselt võitjalt David Beckhamilt.

Johnson tänab Instagramis nii ajakirja kui ka oma arvukaid fänne. Kuid tiitel ei muuda tema sõnul tema elus suurt midagi. “See tähendab lihtsalt seda, et tõusen ikkagi kell neli öösel, teen kõvasti trenni, hoolitsen oma laste eest, sõidan kastiautoga ja räägin roppe/nohiklikke nalju ... see on muidugi väga seksikas,” lisas ta.

Wrestling’utäht ja näitleja manitseb oma poolehoidjaid: “Pidage meeles, et seksikus pole miski, mida saab üritada olla. “Seksikus lisandub täiesti loomulikult, kui oled endaga rahul.”