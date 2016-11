Esmaspäeval olid kõigil ninad taevapoole, et imetleda superkuud. Eilses "Ringvaates" rääkis kuuentusiast Martin Vällik, mis tegi kuust superkuu.

"Kuu nagu kuu ikka, ümmargune ja puha, sama ümmargune kui muul ajal," sõnas Vällik. "Aga mis ta eriliseks siis tegi, oli see, et tema nii öelda näiv läbimõõt, sest ega see kuu läbimõõt päriselt ju ei muutu, lihtsalt kuu on mõnikord meile lähema, mõnikord on ta meist kaugemal," selgitas mees, miks kuu nii suur ja eriline tundus.

Esmaspäevase superkuu läbimõõt erinevat mehe sõnul tavapärasest lausa 12 kuni 13 protsenti.

Ilusaid pilte suurest kuus saab aga ka niisama teha. Selleks ei pea ootama mingit erilist sündmust. "Võib alati panna pikema fookuskaugusega toru sinna fotoaparaadi ette ja see pilt ikkagi ära teha," sõnas mees, lisades, et kuud tasub vaadata ikka igal ajal.

"Ei jäta ta meid üllatamata kunagi," on mees kuu võludes kindel.