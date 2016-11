Tänase saate külaliseks on Maris Pihle, kes elas Araabia poolsaare kaguosas asuvas Omaanis kaks aastat.

Kuigi võiks eeldada, et heledanahalisel naisel on moslemiriigis Omaanis keeruline, siis Maris lükkab selle väite ümber. Vastupidi, tema sõnul on see kõige parem koht, kus võiks välismaalasest naisterahvas üksi elada.

Samuti räägib Maris moslemite paastukuust pühast ramadaanist, mille ta ka kaasa tegi – terve kuu jooksul ei tohtinud päikesetõusust kuni loojanguni süüa ega juua. Oli see pööraselt keeruline või lihtsalt distsipliini küsimus?

Jutuks tuleb seegi, miks pole Omaanis pilvelõhkujaid, miks elavad omaanlased villades ja kas naistel on enda katmine kohustuslik.

Saatejuht on Liina Metsküla.

Tule ja jälgi meid Soundcoudis või Facebookis: