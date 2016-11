Korraks tundub, et naine annaks justkui juhile musi, kuid kindlalt nii väita ei saa.

Videol on näha, kuidas mees jälgib drooni abil naise teekonda, mis viib naise võõra sõiduki juurde, kuhu naine istub, vahendab Metro.

Mees kasutas drooni, et tabada teolt oma abikaasa, kes väidetavalt teda pettis.

Mehe jaoks on naise selline käitumine šokeeriv ja andestamatu, mistõttu karjub ta sel hetkel, et nüüd on nende 18 aastat kestnud abielu lihtsalt vastu taevast visatud.