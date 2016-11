Noor Eesti naine ootab 13 000 dollari suurust annetust, et osaleda Indias toimuval kolmenädalasel „planeedi unikaalseimas ja ettekujuteldamatus“ programmis, mis muudaks tema elu paremaks.

Lasnamäel sirgunud ja hetkel Koplis elav Miina tunneb, et tema elu võiks olla palju rõõmsam. Tal ei ole ette näidata suuri õnnestumisi ega kordaminekuid elus.

Küsimus „mis on elu mõte“ on Miina peas keerelnud nii kaua, kui ta end mäletab. "Ma tahan sellist võimet endale, et ma saan sündmusi ja asju ette näha," ütleb naine.

