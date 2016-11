Valveõe kabinetis heliseb telefon:

"Olge nii kena ja öelge, kuidas tunneb end patsient Sidorov."

"Ta pole veel teadvusele tulnud," vastab valveõde.

"Aga millal ta teadvusele võiks tulla?"

"Kui kõik läheb hästi, siis arvatavasti kolmapäevaks."

"Suur tänu teile."

"Palun. Aga kes seda kõike küsis?"

"Patsient Sidorov. See on meie haiglas ainus võimalus teada saada, milline mu seisund on."