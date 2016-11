Osalised jutustavad lugusid 35 aasta eest vändatud muusikalise koguperefilmi "Nukitsamees" võtteplatsilt.

"Keegi ei saa eitada, et meil Kibuspuuga oli maailma raskeim grimm. Panime seda peale iga võttepäeva hommikul neli tundi, maha saime selle pisut kiiremini," meenutab Tõnu Kark, kes mängis "Nukitsamehes" koos Urmas Kibuspuuga metsamoori poegi Mõhku ja Tölpat. "Loomulikult polnud meist kumbki nii peen, et oleks lõunatunnil sööma minnes grimmi maha võtnud." Nii panid nad ühe Karksi-Nuia kohaliku uskuma, et ta näeb tonte.

PARAS PUJÄÄN: Nukitsamehe rolli jaoks punutud sarved pähe saanud Egert Soll oli võrukael, kes ei kuulanud vahel isegi võtetele kaasa tulnud ema sõna. Siis tuli Tallinnast kohale kutsuda isa, kes suutis ainsana poisile päitsed pähe panna. Elu paiskas Egerti aga näitlemisest kaugele ja filmis osalemist ta meenutada ei soovi. (Tallinnfilm / filmiahiiv)

"Et söögiajani oli veel aega, istusime Urmasega pargipingile oodet võtma. Korraga tuli otsejoones meie kõrvale üks viimase veerandi peal alkohoolik ja korkis oma õllepudeli lahti.

Kui esimene kõva kulin juba hinge all oli, lõi ta erutusvärinaga oma silmad lahti, nägi meie nägusid, raputas pead ja pani kibekiiresti silmad kinni tagasi," kirjeldab Tõnu Kark ehk Mõhk episoodi, mis teda endiselt naerma ajab.