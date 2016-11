Mitmel pool Tallinnas on üle katuseäärte ulatuvaid jäätunud lumekamakaid ja räästa küljes kõlkuvaid purikaid. Munitsipaalpolitsei nendib, et nendeni jõuab iga päev teateid ohtlikest katuseäärtest. Ainuüksi eelmisel nädalal tehti majaomanikele 104 ettekirjutust jääpurikate kohta.

Jääpurikad varitsevad: Tallinna ohtlikumad piirkonnad on vanalinn ja Põhja-Tallinn (Jörgen Norkroos)

Eile lõuna paiku oli Tallinna vanalinnas üsna vähe jalakäijaid ja neistki kiikas katuseäärtele vaid mõni üksik. Kartmatult kõnniti kõnniteedel ka siis, kui vastu majaseina olid purikaohu eest hoiatamiseks pandud puutokid.

Mööda Nunne tänavat kõndiv Elo tunnistas, et talle ei tulnud mõttessegi, et katuseräästalt võiks jääpurikas või lumi alla kukkuda.

"Kui mats on käinud, siis vaatan, mis kukkus," ütleb ta ja lisab, et tegelikult on kartuseks põhjust küll. Hoopis vastupidi käituvad kaks välismaalase moega jalakäijat, kes kulgevad tasapisi mööda tänavat, ainiti üles vaadates.