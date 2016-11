Esmaspäeva õhtul kella veerand üheksa ajal kukkus Elvas Oja tänavas naine kanalisatsioonikaevu.

Kiirabil tuli naist küll turgutada, kuid abikaasa sõnul on temaga kõik korras. Õnnetus juhtus pimedal ajal kauges hoovi­sopis, kus kaevu oli lume sees raske märgata.

Naine kukkus kodus ­kaevu. (Aldo Luud)

Konkreetse õnnetuse juures on erakordne see, et tegemist pole mingisuguse tühermaal asuva mädanenud kaanega kaevuga. Pesu nöörile kuivama viinud naine kukkus kanalisatsioonikaevu oma koduaias.

Tegu on suure liigendatud krundiga ning kaevu ja maja vahele jäävad kõrvalhooned. Naabrid on veelgi kaugemal. Õnneks kuulis naise abikaasa appihüüdu. Juba enne päästjate kohalejõudmist oli ta naise redeli abil kaevust välja aidanud.