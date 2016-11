Läbi järvejää vajunud kirglik kalamees pääses eluga tänu naabrile ja tema pojale, kes oma isale isadepäevaks külla oli sõitnud.

"Seekord jõudis ta omal jalal sauna sooja tulla, aga kaks aastat tagasi suutis ta prussist vaevu kinni haarata ja koju tuli ta mul seljas tassida," räägib Tartumaal elav Erik, kes juba kaks korda oma kalahullust naabrimehe külmast ja märjast hauast päästnud.

Tartumaal Kambja alevikus elav 72aastane Toomas on valge jõuluvanahabemega villaomanikust härrasmees, kel on vaid üks viga küljes – mees on kalahull, keda ahvenad ja haugid tõmbavad jääle nagu magnetiga.

Tema naabrimees Erik on seevastu kalakirest vaba ja kainelt kaalutlev mees. Kaks aastat tagasi päästis ta juba külmakrampides naabrimehe kuue meetri pikkuse prussiga, mille ta ettenägelikult järve äärde puu najale oli jätnud. Igaks juhuks.