Need on salafistid, kes eitavad lääne demokraatiat ja juhinduvad šariaadikohtu seadustest. Nende ühendus asutati Saksamaal 2005. aastal.

Saksamaa politsei korraldas teisipäeva varahommikul korraga kümnel liidumaal suurhaarangu, et tõkestada islamiäärmuslaste ideede levikut.

Selle ühenduse liikmed, tavaliselt noored habetunud moslemid, on juba mitu aastat Saksamaa linnades jaganud möödujatele aktsiooni "Lies!" ("Lugege!") raames tasuta saksakeelseid koraane.

Uue omaniku on selle aktsiooni raames leidnud vähemalt kolm ja pool miljonit islami püha raamatut. Aktsiooni lubati jätkata seni, kuni jagatud on 25 miljonit koraani. Kampaania korraldajate sõnul oli nende eesmärk jõuda olukorrani, kus igas Saksa majapidamises on üks saksa keelde tõlgitud koraan.

Saksa võimud ei vaadanud toimuvale sugugi hea pilguga, sest aktsiooni taga on moslemiäärmuslased salafistid, kelle tegemistel hoiavad silma peal julgeolekuorganid. Viimaste sõnul on tasuta koraanide jagamine kõige ehtsam propaganda, mida salafistid arendavad uute liikmete või lihtsalt toetajate leidmiseks.

TASUTA KORAAN: Islamiäärmuslane saksakeelset koraani Frankfurdi äritänaval tasuta jagamas. (AFP / Scanpix)

Paraku polnud Saksa võimudel seaduslikku alust koraani tasuta jagamist ära keelata, sest seesugust tegevust kaitseb usuvabadus. Koraanijagajatel piisas oma tegevuse seadustamiseks infostendi eelnevast registreerimisest.

Olgu lisatud, et Saksamaa kõrval on salafistid tasuta koraane jaganud veel vähemalt 15 riigis. Nende riikide nimistus on näiteks Austria, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Rootsi.

140 koraanijagajat liitus Islamiriigiga

Kuna viimasel ajal tuli üha rohkem teateid salafistide seotusest äärmusrühmitusega Islamiriik, siis sai Saksamaa võimudel lõpuks mõõt täis. Saksamaa siseminister Thomas de Maiziere otsustas keelustada nii ühenduse Die wahre Religion kui ka koraanide tasuta jagamise.

Ühendust süüdistatakse pühasõdalaste värbamises ja pühasõdalastele raha kogumises. Julgeolekuorganite andmetel on vähemalt 140 aktsiooni "Lies!" aktivisti läinud vabatahtlikult Saksamaalt Süüriasse ja Iraaki, et liituda seal Islamiriigiga. Nad radikaliseerusid koraane jagades.

Saksamaal elab umbes 9200 äärmusliku ilmavaatega salafisti. Neist 1200 meest ja naist on julgeolekuorganite hinnangul valmis terroritegudeks. Seejuures on kolme viimase aastaga salafistide arv Saksamaal kaks korda kasvanud.