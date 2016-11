Nädal tagasi USA järgmiseks presidendiks valitud miljardär Donald Trump (70, pildil) on kirjutanud palju raamatuid (mõne koos kaasautoritega), milles ta räägib oma äriedu saladustest ja õpetab rikkaks saamist.

Tema bestsellerite hulka kuuluvad näiteks "Tehingukunst" (The Art of the Deal), "Tipus ellujäämine" (Surviving at the Top), "Naasmise kunst" (The Art of the Comeback), "Ameerika, mida me väärime" (The America We Deserve) ja "Kuidas saada rikkaks" (How to Get Rich).

Kõik need raamatud on osutunud populaarseteks kogu maailmas ja neid on trükitud miljonilistes tiraažides.

Eesti keeles on Trumpi teostest ilmunud "Kuidas saada rikkaks" (2006), "Miks me tahame, et te oleksite rikkad" (2009), "Midase puudutus: miks mõni ettevõtja saab rikkaks ja miks enamik ei saa" (2012) ning "Mõtle suurelt ja pane täiega nii äris kui ka elus" (2009).