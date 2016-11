Kui Jüri koos Kadriga Kadriorgu jõudis, oli Jevgeni neid seal juba ootamas. Kuid kas IRL lõpuks üldse koalitsioonipartneriks kvalifitseerub, see on praegu veel üsna lahtine. Ajalooliselt on koostöö sujunud kõige paremini Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonis. Otsuseid tehti konsensuse alusel ja riik arenes. Need kaks erakonda on endiselt kõige populaarsemad, kuid selle aasta novembrist hakkab Reformierakonna populaarsuskõver ilmselt langema ja Keskerakonna oma tõusma. Reformierakond seisab tõsiste sisekaemuste eest – toetuse langus peatub hetkest, kui Rõivas välja vahetatakse. Ehk tuleks välja vahetada kogu Rosimannuse–Kaljuranna tiib, kuid see on ilmselt problemaatiline.

Sotsiaaldemokraatidel oli juba aasta tagasi võimalus koalitsioon välja vahetada. Formaalselt sai toona Reformierakonnale taas vande andmise põhjuseks põdur Savisaar. Võib vaid arvata, et kui Rõivase asemel oleks peaministriks tõusnud tark ja kaval Kristen Michal, poleks sotsid kibelnud koalitsiooni vahetama. Siis oleks ilmselt ka presidendiks valitud mees, kes tegelikult võttis presidendivalimiste võidu: Siim Kallas.

Tsahknal ja teistel noortel IRLi liikmetel näib olevat põhimõte, et erakond võib järgmisteks valimisteks looja karja minna, kuid peaasi, et nemad võimule jääksid. Sotsid on ennast siiani näidanud lihtsalt põhimõttelagedatena. Saame kihvtise koosluse, mis võib poliitiliselt üsna naiivsele kolmikule Ratas–Reps–Simson ühel hetkel saatuslikuks saada. Keskerakond aitab IRLil koomast välja tulla, kuid mis hinnaga? Aasta pärast võib IRL koos sisekaemused lõpetanud Reformierakonnaga uuele peaministriparteile noa selga lüüa. Lihtsam oleks sotsidele päitsed pähe panna ja võtta uude koalitsiooni need, kes väljendavad valija protesti kartellierakondade vastu – EKRE ja Vabaerakonna.

Mis puudutab Keskerakonda, siis julgen väita, et partei pole lõhki. On teatud erimeelsused ja paar fraktsiooni liiget, kes ei lähe kaasa uue koalitsiooniga. Kuid selge on see, et peale koalitsiooni Toompeal tuleb säilitada ka ainuvõim Tallinnas. Just ainuvõim, ning ma väga loodan, et Jüri Ratas ei lase pärast 2017. aasta sügisel toimuvaid valimisi sotsidel ega IRLil siduda Toompeal loodavat koalitsiooni võimu jagamisega Tallinnas. Selliseid salaprotokolle on ju ennegi Toompea koalitsiooniläbirääkimiste ajal sõlmitud. Praegu ei saa seda siiski teha, sest Hundisilmal istub tige mees, kes näeb enda viimase võimalusena just kohalikke valimisi Tallinnas. Ning Edgar on oma valimisnimekirja abil valmis kätte maksma kogu Keskerakonnale.

Ratasel on aega täpselt aasta ja tema vaenlasteks on nii värsked koalitsioonipartnerid, vastu hambaid saanud Reformierakond kui ka endine erakonna esimees. Kui astmelist tulumaksu ei tule, Keskerakonna muud lubadused jäävad lahjaks ning järgmise aasta sügisel kaotatakse Tallinn, siis juhtub aasta pärast Ratasega täpselt seesama, mis äsja Edgar Savisaarega.