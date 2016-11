Kas oled vahel mõelnud, et see “Su nägu kõlab tuttavalt” osaline Kalle Sepp on kuidagi tuttava näoga ja oleks teda nagu kunagi näinud? Sul on õigus, sest lisaks laulmisele lõi Sepp kunagi laineid ka meesmodellina!

Eelmise nädala saates ei paistnud ehk “Manhunt Estonia” ja 2003. aasta “Suvemeheks” kuulutatud mehe ilu Leida Sibulat kehastades välja, kuid teistes rollides, näiteks Elvis Presley, Jüri Pootsmanni või Gene Kelly rollides on mehe ilus hääl ja välimus saanud särada küll.

Kalle Sepp parodeeris "Su nägu kõlab tuttavalt" esimeses saates Elvis Presley't. (Jörgen Norkroos)

See oli aastal 2003 ja Sepp õppis Tallinna Pedagoogikaülikoolis tööõpetust, kui ta ühe modelliagentuuri huviorbiiti sattus. Sealtkaudu hakkas pihta ka nooremehe modellikarjäär. Esmalt võitis 20-aastane Sepp “Suvemees 2003” konkursi, kus, kusjuures, samuti just Elvis Presley lugu “Teddy Bear” laulis.