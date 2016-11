Keskerakonna siselõhe lubab läbirääkimiste laua juurde võimuhõngu nuusutama tulla Vabaerakonnalgi – kui kolmikliidu häälte pidamine sõltub pelgalt Savisaare ja tema riigikokku valitud liitlaste armust, kuluvad Vabaerakonnalt saadavad lisahääled Savisaare-vastase kindlustuspoliisina kahtlemata ära. Ent lisasuu võimupiruka juures ei pruugi meeldida kõikidele partneritele.

Muidugi ei saa välistada, et Keskerakonna hääled peaksid niisamagi ja endise esimehe diktaadi järgi hääletajaid on vaid paar, kui üldse, ning Peeter Ernitsa üleskutse usaldada vastasleerile ministriportfelle ja komisjoni esimeeste kohti on vaid kaval lüke lõigata poliitilisest umbusust isiklikku kasu. Kui kindlad saavad selles olla aga koalitsioonipartnerid, kes on avalikult tervitanud Vabaerakonna kaasamist kui võimalust luua laiapõhjalisemat koalitsiooni, nagu poleks tsentristidest, vasakpoolsetest ja rahvuskonservatiivsetest koosnev valitsusliit veel piisavalt esinduslik.

Tegelikult pole Vabaerakonnalgi sellisest liidust midagi võita. Kui kolmikliit lubab nende kaasamist otsustada neljapäevaks, kui majandus- ja maksupoliitika on juba lukus, peaks kord juba paindumatuse pärast koalitsiooniläbirääkimistelt Reformierakonnaga kõrvale puksitud erakond loobuma olulisest osast kaasarääkimisõigusest. Kas ministriportfell on aga seda väärt, et kaotada opositsioonilise partei mainet, mis võiks noorel erakonnal aidata toetust kasvatada ehk pareminigi kui valitsusvastutuse võtmise risk?

Nii on tõenäoline, et uue valitsusliidu kokkusaamise hinnaks jääb siiski ministriportfelli andmine mõnele Savisaare lähikondsele. Pikalt opositsioonis olnud Keskerakonda kampa võttes teadsid partnerid niigi, et ministrikogemusega poliitikuid on seal vaid üksikuid – ja eelkõige Savisaare toel poliitikas kiiret tõusu teinud Siret Kotka või Jaanus Karilaid ei pruugi olla kehvemast ministrimaterjalist kui näiteks Kadri Simson. Omaette küsimus on, kas endise esimehe vaimu erakonnast väljaajamiseks piisab vaid valitsuserakonnaks saamise faktist.