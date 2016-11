Pinnaltpäästevarustuses ja ujuva päästelauaga varustatud päästjad liikusid kiiresti kaldast 35 meetri kaugusele järvele, said mehe veest kätte ning tõid ta kella 14.20 ajal kaldale. Kahjuks 35 aastase mehe elu päästa ei õnnestunud.

Täna kell 13.54 teatati, et Räpina vallas Meelva külas vajus mees läbi Meelva järve jää. Teda tõttas abistama paarisaja meetri kaugusel kala püüdnud kaaslane, kes ka päästjad kutsus. Kahjuks ei õnnestunud tal üksinda hätta sattunut jääaugust kätte saada.

Päästetöödel tegutsesid Räpina päästekomando päästjad, kellele tuli pisut hiljem appi Põlva meeskond. Päästjad hoiatavad tungivalt, et veekogudele tekkiv jää on liiga õhuke ja sellele minek on eluohtlik.