...KUI VASTASID KÕIGE ROHKEM "a": 19 - sa naudid oma noorust ja vastutustunnet sul pole kuigi palju. Kui oled vanematekodust välja kolinud (ülikooli läinud?), siis võib kohe kindlasti väita, et sinna sa tagasi minna ei taha. Sa pead ju kõigile näitama, et oled täiskasvanud! Aga ilmselt pole sa veel suureks kasvanudki. Pole hullu! Elu on ilus ja aega on. ...KUI VASTASID KÕIGE ROHKEM "b": 31 - sa oled oma sarved maha jooksnud ja mõtled pere loomisele (kui sa just seda juba teinud ei ole). Esikohal kipub aga veel olema karjäär. Sinu jaoks on olulisel kohal ka tasakaal ja õnnetunne, kuid aeg-ajalt võtad vabalt ja naudid elu. ...KUI VASTASID KÕIGE ROHKEM "c": 42 - sa oled suure tõenäosusega saavutanud enamiku, mida tahad. Sul on karjäär ja perekond. Nii mõnedki staarid on tunnistanud, et just 40ndates eluaastates tunnevad nad end oma kehas kõige paremini. Ilmselt on ka sinuga nii! ...KUI VASTASID KÕIGE ROHKEM "d": 56 - oled jõudnud kuldsesse keskikka ja su elus on olemas tasakaal. Naudid hea meelega nii lähedaste kui iseenda seltskonda, lugedes mõnda põnevat raamatut. Õnn on see, kui sa sel hetkel tunned, et sa oled oma elus õiged otsused teinud ja jõudnud sinna, kuhu oled tahtnud.