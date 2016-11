Sa tahaksid kellelegi kohtinguportaalis sõnumi saata, kuid ei tea, mida sõnumisse kirjutada?

Esimese sõnumi saatmine kellelegi võhivõõrale, mis võiks ühel hetkel viia kokku saamiseni ja ehk isegi suhteni, on väga keeruline. Mida kirjutada, et jätta endast hea mulje? Woman's Health Magazine uuris paaridelt, kes on kohtinguportaalis kohtunud, mida peaks kirjutama ja mida mitte.

Kindlasti ei tohiks alustada vestlust sõnumiga nagu "Sul on ilusad silmad!" või midagi muud sarnast. Üldiselt ei tasu esimesena kindlasti teha märkust välimuse kohta, vaid leida midagi muud.

Selle asemel tasub tema profiilist leida mõni tema hobi või huvi või kiiks, mis sinulgi on. Näiteks kirjuta, et sullegi meeldivad seda sorti filmid ja et lähiajal tuleb selline film kinno jne. Väga sageli võib selline lähenemine viia esmakohtumiseni.