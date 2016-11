Selgus, et eestlased usuvad erinevaid asju, kuid eriliselt murettekitav koht on ikkagi sõda. Näiteks arhitekt Tiina usub, et tuleb kolmas maailmasõda suurte riikide mängude tõttu.

Teine üritusel osaleja Annika usub, et NATO tankide Eestisse toomine on väär. “See, et Eestisse tuuakse NATO tanke ainult õrritab Venemaad ja seab meid suuremasse ohtu,” ütles ta. Samal meelel oli ka Kuldar. “Nii seda sõda luuaksegi. Ei olnud siin varem tanke, ei NATO ega Vene omasid, nüüd tuuakse NATO tangid, võib-olla tulevad ka Vene tangid,” rääkis ta.

Ka kunstnik Neeme Lall rääkis, et hakkas paarkümmend aastat tagasi tajuma, et me elame illusoorses maailmas. Ka tema ei näe idanaabri liidris ohtu “Kõige fataalsema taustaga on saatana produtseerimine naaberriigi liidrist Putinist ja see on võtnud juba globaalsed mõõtmed. See on illusioon,” ütles ta.

Mida rääkisid ülejäänud David Icke’i loengu külastajad, vaata videost!