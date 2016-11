Koalitsioonikõnelusi pidavad Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik erakond ning Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) soovivad tõsta lahja alkoholi aktsiisi, mis tähendab muuhulgas õlle hinna tõusu, vahendas ERRi uudisportaal.

Rahandusminister Sven Sester (IRL) kinnitas, et ettepanek lahja alkoholi aktsiisi tõstmiseks on koalitsioonikõnelustel laual ja otsitakse kokkuleppeid.

Sester ütles, et kõnelustel arvestatakse erinevaid analüüse, alkoholi ostmist Lätist ja paljusid muid teemaga seotud asjaolusid.

Õlletootjad on aastaid edukalt võidelnud lahja ja kange alkoholi aktsiisi võrdsustamise vastu, kuna kardetakse, et see suurendab kange alkoholi tarbimist.