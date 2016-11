Kahe viimase aasta jooksul on Vene lennukid rikkunud Eesti õhupiiri rohkem kui kümnel korral. Lisaks provotseerisid 11. aprillil kaks Venemaa õhujõudude taktikalist pommitajat Läänemerel rahvusvahelistes vetes USA mereväe fregatti. Tundub, et Venemaad ei huvita, kas ärritatakse eestlasi või maailma suurimat sõjajõudu - Ameerika Ühendriike. Radar käis oktoobri lõpus Poolas Varssavi julgeolekufoorumil, et uurida maailma parematelt spetsialistidelt, millist ohtu Venemaa tegelikult kujutab.



“Eestlased, lätlased, leedukad, poolakad, tšehhid ja teised rääkisid Euroopale aastaid, juba üheksakümnendatel, et vaadake ette, Venemaal ei lähe asjad õiges suunas. Aga Lääs ei tahtnud kuulata,” ütleb The Economisti vanemtoimetaja Edward Lucas.

“Ja fakt on see, et mõnel teemal on oht isegi suurem kui Külma sõja ajal,” lisab Rahvusvahelise Kaitseuuringute keskuse juht Jüri Luik.

Küsimusele, kas tegu on külma või jaheda sõjaga, vastab Eesti kaitseminister Hannes Hanso, et olukorda võib nimetada, kuidas tahes. “Kaitseministrina ma tean, et see, mida Venemaa täna teeb, ükskõik mis nime me sellele anname, ei ole aktsepteeritav. Rahvusvahelise õiguse kõik rikkumised, naaberriikide jõuga või nende osade annekteerimine ja nii edasi ja nii edasi kuni selleni välja, mida Venemaa teeb täna Balkanil, näiteks. Montenegro - kindlasti valimiste mõjutamine. Demokraatlikult otsustatud NATO liitumise saboteerimine, näiteks. Kust selline õigus, mingi riik arvab, et tal on, et nemad võivad vaadata maailmakaarti ja otsustada, mis otsuseid teevad teised riigid,” räägib Hanso.



“Vene välispoliitika oluline instrument ei ole mitte vestlus või dialoog, asja arutamine, vaid pigem ikkagi kõikvõimalikud sõjalised meetodid ja jõu näitamine,” ütleb Jüri Luik.





