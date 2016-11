Järjekordne nädal tervitab korvpallisõpru ning Tartu Ülikool peab täna eeldatavasti oma tänavuse viimase kohtumise eurosarjas. Ent Ville Arike, Henry Rull ja Jarmo Jagomägi võtavad Õhtulehe korvpallisaates "Viies veerandaeg" valvsa pilgu alla muudki.

Juttu tuleb eestlastest nii Uues kui Vanas Maailmas(6.37), lisaks ei saa mainimata jätta Euroliigat ega koduseid meistrivõistluseid. Kas tõesti on Raplal tänavu klubi ajaloo parim võimalus finaali jõuda? (31.52)

Ent see pole ainus küsimus, millele Õhtulehe korvpallimusketärid vastust otsivad. Et Siim-Sander Vene koduklubi Nižni Novgorodi hoog Ühisliigas kiiduväärt pole, tuleb paratamatult mõtiskleda: kui kaua annavad klubi bossid aega tiimi peatreenerile, enne kui too sule sappa saab. (12.00)

Head kuulamist!