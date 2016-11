Pruulikoja Kolk eesmärgiks on edendada Eesti õlletarbimise kultuuri ning pakkuda hoole ja südamega pruulitud käsitööõlut.

Valik pruulikoja Kolk õllesid:

Pearl Harbor on hele ja humalane ameerika stiilis nisuõlu. Kerge hägusus on ette nähtud. Keha on kerge ja kuivapoolne, maitses on tunda nisu ja tugev humalamõru maitse. Kerge keha ja madal alkoholisisaldus teevad sellest väga kergesti joodava ja värskendava õlle.

Saison on Prantsuse stiilis hele keskmise kangusega õlu. Põhilise lõhna- ja maitseprofiili annab sellele õllele Saisoni pärm. Õlu on kollakaskuldse värvusega ning väga kuiv ja kergelt happeline. Maitses domineerivad vürtsikus ja piprasus ning kergelt lillelised ja puuviljased estrid, mis tulevad põhiliselt pärmist.

Väike Wiik on kergelt joodav, värskendav ning keskmisest humalasem ameerika tüüpi pale ale. See on humalakeskne õlu, linnased jäävad maitses ja aroomis pigem tahaplaanile. Aroomis domineerivad troopilised, puuviljased ja tsitruselised noodid. Tunda on passiooni ja metsmaasikat. Õlu on keskmise kehaga, kergelt happeline ja tugeva humalamõru taustaga.

Ameerikapärane India Pale Ale on pale ale’i suurem ja tugevam vend. Humalasem nii aroomi kui mõru poolest ning kõrgema alkoholisisaldusega. Värvuselt kuldkollane, natuke tumedam kui pale ale. Väga aromaatne - tsitrus, troopilised puuviljad, kergelt rohused, männivaigused ja lillelised noodid.

Maak on merevaigukarva kergelt punaka helgiga amber ale. Keskmise kehaga, kergelt karamelline ja röstise järelmekiga õlu, mille lõhnas on tunda karamelli, musta leiba ja õrna linnaselist magusust.

Indulgents on Ameerika stiilis india pale ale. Selle valmistamisel on kasutatud Belgia pilsner, munich ja karamell-linnaseid. Tegemist on korraliku puuviljapommiga, mille kergelt karamelline keha, värskendav tsitruseline happelisus ning pikk ja tugev mõru järelmaitse jäävad ennast pikalt pärast joomist meenutama.

Porter on siidise tekstuuri ja kreemise vahuga sügavmust porter. Keskmise kehaga, kergelt magus ja parajalt mõru. Aroomis on tunda tugevalt röstitud leiba, kohvi ja šokolaadi. Sobib hästi koos toekama praega või šokolaadikoogi kõrvale desserdiks.

Vaata täpsemalt SIIT!

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga, alkohol võib kahjustada teie tervist.