Näiteks on mehed ise välja toonud sellised põhjused, miks nad ühtäkki oma naisega enam seksida ei taha:

Kui mehel tundub olevat huvi seksi vastu kadunud, siis ei tohi kohe arvata, et tal on teine naine, vaid põhjusi võib olla ka teisi, kirjutab veebiportaal Prevention.

1. Neil on erektsiooniprobleemid.

7. Nende partner on kaotanud nende silmis atraktiivsuse.

5. Nad on oma naise peale miskipärast vihased.

4. Neile tundub, et nende kaasa ei naudi seksimist.

3. Nad tunnevad, et nende partner ei ole piisavalt seiklushimuline, mis puudutab seksi.

2. Nad on depressioonis.

8. Neil on tunne, et nende partner on depressioonis.