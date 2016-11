Möödunud reedel ühes Võru ööklubis toimunud Terminaatori kontsert sai ootamatu lõpu, kui üks pidutseja otsustas oma emotsioone välja elada, lennutades rokkbändi suunas lavale välgumihkli.

Selline alatu tegu vihastas aga rokkbändi välja ja reageerimisega ei viivitatud – Terminaator jättis laulu poole noodi pealt katki ja lahkus lavalt, jättes andunud fännid lava ette mornide nägudega seisma.

Vaatamata sellele kahetsusväärsele juhtumile kinnitas Terminaatori ninamees Jaagup Kreem, et 99 protsenti nende publikust on alati sõbralik ja viisakas. "Me pole kunagi eeldanud, et meie publik peaks olema täiesti kaine – ööklubi on ikkagi pidutsemiseks mõeldud. Meil on aga selge põhimōte, et kui keegi midagi lavale viskab, siis meie endi ja publiku turvalisuse huvides edasi ei mängi," selgitas Kreem.

Refereeritud artikli täistekst Delfi Publikus.