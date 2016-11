"Nad tahavad, et me annaksime alla, aga meid on õpetatud, et venelased ei alistu,“ lobises teismeline tüdruk eufooriliselt sõpradele tehtud videoreportaažis, enne kui tegid poiss-sõbraga enesetapu.

Traagilisele lõpule eelnenud protsessist andsid noored videoreportaaži. Video avaldas ka telekanal RT ning see on üleval YouTube’is. Video vapustab sellega, et noorte jutt kõlab nagu oleks tegemist mänguga. Jutt on eufooriline, kerge ja lõbus. On näha, et neil on hulgaliselt laskemoona, padruneid, vähemalt kaks tulirelva, alkoholi. Tüdruk demonstreerib relvi ja laskemoona. „Miks sa tulistad ilma minuta,“ hüüab ta poisile. "Tulista veel kord.“ Siis tulistab poiss politseibussi, mille peale tüdruk vaimustunult naerab. "Aga kuhu mendid end peitsid?“ küsib ta. "Venelased ei alistu,“ lobiseb neiu. „Kui surra, siis ilusana.“

Tüdruk jutustas, et nad jooksid kodunt ära halbade suhete tõttu vanematega. Ta näitab samas põrandal olevale kilele, öeldes, et see on selleks, kui tulevad "mingid laibad“.

"Nad tahavad, et me annaksime alla, aga meid on õpetatud, et venelased ei alistu,“ lobiseb tüdruk eufooriliselt.

Politsei piiramine on arenenud rünnakuni. "Nad lubasid meid rünnata,“ räägib neiu. "Siis me hakkame tulistama, see saab olema lõbus. Vähemalt meie jaoks, aga ka teil on lõbus. Mõelge vaid, politsei kardab 15aastaseid lapsi!“

undefined (Kuvatõmmis / Top Twitch / YouTube)

Noored tulistavad korteris vana televiisorit. Noormees viskab teleka aknast välja, kommenteerides: "Ma tahan veel elada!“

Oma elu viimases videoülekandes rääkisid Denis ja Jekaterina kodus juhtunud konfliktist täpsemalt ning sellest, et nad ei taha oma varjupaigast välja minna, kuigi Denisi ema seda palus. Nad räägivad, et neile on veel jäetud 40 minutit, mille jooksul nad peavad otsustama, mida teha. Denis jutustab sõpradele uhkelt, et tappis kaks koera, tulistas Jekaterina emale jalga, purustas sauna aknad ja tulistas "mentide“ bussi.

undefined (Kuvatõmmis / Top Twitch / YouTube)

Tüdruku jutust selgub, kuidas konflikt alguse sai. Ta ema ja vanaema tulid tuppa, kus nad Denisiga olid. Tüdrukul oli käes nuga ja naised sidusid ta käed kinni. Siis Denis tulistas ja ema sai pihta. Siis kutsuti politsei ja neil õnnestus põgeneda.

Jekaterina seletas, et relvad olid neil kodus olemas, sest võõrasisa on eriteenistuses. Poiss lisas, et võtsid relvad seifist. Noored muljetavad muu hulgas, et neile on jäänud vaid kaks sigaretti. Tüdruk räägib, et Denis võttis ema pangaarvelt raha ja nad põgenesid marsruuttaksoga. Majja murti sisse akna kaudu.