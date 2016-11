Peale esimest väljaskäiku meesterahvaga, mõtleme me tihti, kas teist korda minek oleks õige või teeksime me hoopiski vea.

Kas sinu kohting toimus viisaka meesterahvaga?

Kui tunned, et sinu kaaslane oli äärmiselt viisakas meesterahvas, siis võiksid talle kindlapeale ka teise võimaluse anda.

Kas su kaaslane pani sind koduselt tundma?

Kindlasti peaksid mõtlema, et kas kaaslasega veedetud aeg oli meeldiv või tekitas teine osapool sinus pigem ebamugavust.

Kas ma julgen teda enda sõprade ette viia?

Kui sa tuled esimeselt kohtingult teadmisega, et sa tunneksid antud inimest enda sõprade ette viies piinlikult, siis ei ole ta ka sinu jaoks õige.

Kas teie vahel on keemia?

Keemia tundmine on märk sellest, et oled temast ka seksuaalselt huvitatud. Kui sa seda aga ei tunne, siis on see märgiks, et võiksite pigem sõpradeks jääda.

On teil koos olles tore?

Huumor on igas kooselus tähtis, seega kui saite üksteise naljade üle naerda juba esimesel kohtumisel, siis peaksite mõtlema ka teisele.

Kas ma soovin tema kohta rohkem teada saada?