"Vägivald saab jõudu vaikimisest, alati ohvrite vaikimisest," ütleb tunnustatud kirjanik Sass Henno projekti "Üheskoos noorte tervise heaks" raames loodud videos.

Kirjanik räägib sellest, et ta on hästi palju oma raamatutes tegelenud vägivalla teematikaga ning kutsub üles inimesi vägivallast mitte vaiki olema. "Palun ärge jääge selle saladusega üksi," ütleb ta. Lisades, et paratamatult saab vägivald jõudu vaikimisest.

Mida on ühist Ameerika avastamisel ja naistevastasel vägivallal? Vaata videost!