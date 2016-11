Spetsiaalselt käsitööõlledele ja siidritele spetsialiseerunud Uba ja Humal annab nõu, mida võiks õllesõbrale jõuludeks kinkida. Sortimendis on pidevalt rohkem kui 500 erinevat käsitööõlut ja siidrit.

Näiteks on eriti äge kingitus Kinkekaart. Õllepudeli etiketil on kirjas 20, 30 või 50 eurot ning hiljem saab õllepudeli saanu just selle summa eest lunastada õlut Uba ja Humalast.

Teine vinge kingitus on ainulaadne Õllekalender, mis töötab advendikalendri põhimõttel – iga päev uus õlu üllatusluugi alt.

Lisaks leiab Uba ja Humala sortimendist suurima valiku väikeröstijate kohviube nii Eestist ja mujalt.

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga, alkogol võib kahjustada teie tervist.