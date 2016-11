Lääne-Virginas asuva pisikese Clay nimelise linnakese pea, Beverly Whaling, ning ühe sealse mittetulundusühingu asutaja, Pamela Ramsey Taylor, on oma väljaütlemistega tekitanud üleriigilise rassismiskandaali. Nimelt võrdles neist viimane Michelle Obamat ahviga.

"On väga värskendav, et Valges Majas on taas stiilne, kaunis ja väärikas esimene leedi. Olen väsinud nägemast kontsadel ahve," kirjutas Ramsey Taylor Facebookis.

"Sa tegid mu päeva rõõmsaks, Pam" vastas seepeale Whaling.

Mõne aja pärast postitus küll kustutati ning naised on oma sõnade pärast vabandust palunud. Veelgi enam - Washington Posti ja New York Daily Newsi andmeil on kirjutise autor oma ametipostilt tagandatud.