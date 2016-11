Kolmas sünnitus tundus Silvia sõnul kõige raskem. “Teine laps tuli väga kiiresti, nagu muuseas,” kirjeldab Silvia, kellel on eelmisest kooselust kaks poega. Silvia elukaaslasel on samuti eelmisest kooselust lapsed.

“Ootama hakkasin juba oktoobri keskel,” meenutab Silvia, kelle kolmas poeg nägi ilmavalgust 4. novembril. Sünnitus kestis umbes kolm tundi ning kulges üldjoontes hästi. “Kolm tundi seda piina taluda ei ole tegelikult üldse pikk aeg. Võib ka 48 tundi minna, et beebi kätte saada,” mõtiskleb Silvia, kelle teine sünnitus vältas vaid tunni.

Naine tõdeb, et tuttavate sünnituslugusid kuuldes tuli talle hirm nahka. Õmblused ja muud sünnituse juurde kuuluvad ebameeldivused näivad paljude jaoks paratamatu normaalsus olevat, samamoodi nagu pikk taastumine rängast sünnitusest. Õnneks läks Silvial siiski paremini, kuigi laps oli kaalult eelmistest suurem.

“Arst ütles, et ma võiksin veel lapsi teha, mul on kõik nii lihtne,” muigab Silvia, kes juba 9. novembril - vaid mõned päevad pärast lapse sündi - uuesti lavale läks. “Sain kiiresti jalule,” tõdeb muusik ja lisab, et nüüd läheb kõik esinemiste rütmis edasi, kuna ees ootavad nii sooloesinemised kui ülesastumised bändiga.

Silvia usub, et kui füüsiline vorm on enne sünnitust hea, taastutakse kiiremini, mis omakorda võimaldab aegsasti tavapärasesse elurütmi naasta. Samas tõdeb ta, et lapsehoidja abi kulub praegu ikka ära. Tegelikult lootis Silvia, et saab pärast lapse sündi mõned nädalad puhata, kuid kuna beebi otsustas siia ilma tulekuga viivitada, tuligi tšellistist emal juba mõned päevad pärast sünnitust lavalaudadele naasta.

Mõned esinemised bändiga The Ilves Sisters tuli Silvial siiski ära jätta. Naine seletab, et õnneks sai üks õdedest (bändis The Ilves Sisters on peale Silvia veel ta neli õde) teda esinemistel asendada. “Hea, kui on palju õdesid,” naerab Silvia.

Tütre asemel tuli poeg

Beebi näib muusikust ema kiire elutempoga esialgu arvestavat. “Ta on nii rahulik,” kiidab Silvia. “Mina olen nagu Duracelli jänes ja mu elukaaslane on ka. Mõtlesime hirmuga, et kas beebi tuleb topeltkärsitu, aga meile vastukaaluks on ta rahu ise. See on tore. Muidugi ta on praegu alles natuke üle nädala vana ja ainult magab ja sööb. Ta teeb lärmi vaid siis, kui kõht hakkab tühjaks minema.”

Ka öösiti pole beebi kuigi nõudlik. “Laps magab nagu minagi, lihtsalt vahepeal tuleb teda sööta ja tal mähkmeid vahetada. Ma ei kurda, et peaksin beebit öö läbi kussutama,” räägib Silvia nii muretult, nagu oleks elu kahe väikelapse ja beebiga imelihtne.

Noor ema tõdeb, et oli tegelikult valmis kõvasti hullemaks, sealhulgas ka magamata öödeks. “Äkki need ööd veel tulevad, ootan hirmuga,” naerab Silvia.

Kas kolme poja ema lootis salamisi tütart saada? Silvia märgib, et tegelikult öeldigi talle alguses, et sünnib tüdruk, lõpuks tuli aga ikka poiss. “Eks ma ikka mõtlesin, et oleks huvitav tüdrukut saada. Samas on tore öelda, et mul on kolm poega nagu muinasjutus. See on selline hea number,” seletab naine.

Kuigi beebi on praegu umbes pooleteisenädalane, pole talle veel nime pandud. “Suur arutelu käib,” kinnitab Silvia, et kolm võimalikku varianti on olemas. Eelmistele lastele oli Silvial nimi juba varem välja mõeldud, uut ilmakodanikku kutsub pere praegu lihtsalt beebiks. “Tahaks, et see nimi sobiks ka teiste laste nimedega,” selgitab Silvia, et lapsele nime mõtlemine polegi nii lihtne.