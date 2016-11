Monty Pythoni koomik John Cleese kuulutas Conan O’Brieni jutusaates, et tal poleks midagi selle vastu, kui mõni tema eksnaistest ära sureks.

Cleese on lahutuste käigus pidanud loobuma rohkem kui veerand miljonist eurost. “Olen 34 aastat abielus olnud. Nelja eri naisega,” ütles 77aastane staar, kelle praegune naine Jennifer on temast 32 aastat noorem.

John meenutas teist abikaasat Barbarat, kes kolm aastat tagasi verevähki suri. “See on väga kurb, sest see oli vale naine.” Kui saatejuht koos Cleese’iga naerda mugistas ja küsis, kas ta tunneb oma teiste eksnaiste vastu viha, vastas too: “Ei noh, ma oleks päris rõõmus, kui üks või kaks neist ära sureks. Aga nende kui inimeste vastu pole mul midagi,” toonitas Cleese. “Ma soovin neile kõige meeldivamat surma. Mitte aeglast ja piinavat aastatepikkust suremist. Midagi kiiret, näiteks langeva puu alla jäämist.”

Cleese pole rahul ka oma tütarde Camilla ja Cynthiaga.“[Õnneliku abielu] saladus on üldse mitte lapsi saada. Lapsed on siin ilmas kõige suuremate hädade allikad,” teatas koomik. “Nad maksavad kohutavalt palju, sa muretsed end haigeks ja suureks saades on nad täpselt nagu nende ema.”

Cleese soovitab hoopis kasse pidada. "Neile viskad ainult kaks korda päevas toidu ette."