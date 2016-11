See, kuidas ta nätsu närib, kuidas voodit teeb ja lusika lauale vedelema jätab... Pisiasjad, mis suhtes häirida võivad - see kõik on täiesti normaalne. Ometigi on teatud ohumärgid, mis viitavad, et paaril on suuremaid probleeme...

Suhteekspert Melissa Cohen toob välja 9 ohumärki, mis peaks suhtes mõjuma punase lipuna, sest võivad ennustada teie suhtele peatset lõppu, vahendab womenshealthmag.com.

1. Teie konfliktid on muutunud teineteise suhtes lugupidamatuks ja kriitiliseks.