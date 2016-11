Näiteks on süüdi sellised harjumused:

1. Pidev kaua magamine. Inimestel, kes magavad regulaarselt üle 10 tunni, on enamasti kõrgem kehamassiindeks.

2. Pimedas enda valmis sättimine. Ärgates tasub koheselt kardinad akna eest tõmmata ja päevavalgus sisse lasta. Näiteks väidavad ühe uuringu tegijad, et inimesed, kes saavad hommikul päikesevalgust nautida on enamasti ka märgatavalt väiksema kehamassiindeksiga. Väidetavalt äratab päevavalgus üles ka keha ainevahetuse ning keha hakkab kiiremini kaloreid kulutama.

3. Voodi mitte korda tegemine pärast ärkamist. Uuringud näitavad, et inimesed, kes lähevad magama korda tehtud voodisse, magavad paremini kui need, kes lähevad segamini voodisse magama. Korraliku ööune magajate kehamassiindeks on aga madalam kui neil, kes magavad öösel halvasti.

4. Mitte kaalumine. Inimesed, kes ennast iga päev kaaluvad, on edukamad lisakilode eemale hoidmises.