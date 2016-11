Ilmselt on iga mees pidanud seisma silmitsi silmi pööritava naisega, kes annab mõista, et nii mõnigi asi, mida ta kallis kaasa teeb, käib talle pinda. Tegelikult ei pruugi see aga sugugi tõsi olla.

"Kas sa pead seda tegema või?" Ilmselt on iga mees seda oma naise käest kuulnud. Tegelikult ei pruugi aga naised oma kaasade, väidetavalt nõmedatest, harjumustest sugugi häiritud olla, vaid tegemist on hoopis väikese etendusega kuna nii mõnigi "närvidele käiv" harjumus neile hoopistükis meeldib, kirjutab Woman's Health Magazine.

Näiteks meeldib naistele salamisi, kui mees: