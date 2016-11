Melania Trump pole veel ametlikult esileediks saanud, kuid tema eksklusiivne maitse on Ühendriikides ja mujal maailmas juba palju tähelepanu saanud.

Pühapäeval intervjueeris Ameerika telekanal CBS tulevase presidendi perekonda ning selle auks olid üles reastatud nii Donald Trumpi lapsed kui ka tema naine, Melania Trump.

"60 Minutes" nimelises saates paistis välimuse poolest kindlasti kõige rohkem silma tulevane esileedi, oma figuuri toonitavas, punases kleidis.

Tegemist on vägagi luksusliku valikuga. Nimelt pärineb kleit luksusbrändi Antonio Berardi sügiskollektsioonist ja maksab 1160 eurot. Hea uudis on see, et kuigi Ameerikas müüdi kleit koheselt läbi, siis eurooplastel on seda võimalik disainerriideid müüvast veebipoest Net-A-Porter veel soetada.

Melania Trumpi kallis maitse on hakanud silma aga juba ka tema kingaeelistuste puhul. Nimelt on täheldatud, et tulevane esileedi käib ringi ainult Christian Louboutini kingadega. Tasub märkida, et taoliste disainerkingade hinnad algavad 600-700 eurost.