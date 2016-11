Selgeltnägijate tuleproovis astus esimesena juhtunud uurima Jelena, kes sai esmalt aru, et platsil on varem seisnud kortermaja. "Üks tuba ja köök. Midagi väikest. Algul nägin üht vanemat naist. Siis teist naist. Mees, mees … Mingisugune mees on nendega koos,“ rääkis Jelena, kes küll pingutas väga, ent ei suutnud õiget sündmust püüda.

Kui talle ulatatakse ümbrik, milles on foto, ütleb naine: "Ta on veel elus. Ma näen justkui vangikongi. Väike ruum. Nagu vangla.“

Siiski jätkab Jelena rääkimist naisest. "Ma näen kogu aeg seda naist. Kotikesed. Narkootikumidele sarnased. Veri, veri … Oli tapmine – jah,“ lisab ta ning teatab, et rohkem informatsiooni temani ei jõua.

Tõepoolest, tegu oli mõrvaga ning naine, keda Jelena nägi, oli tapetu, 39aastane Jelena, narkodiiler. Ümbrikus olnud pildil oli tema elukaaslane Anatoli Nikolajev, kes mõisteti mõrvade pärast eluks ajaks trellide taha.

Šamaan Anu aga teatas saates, et on pärit sealtkandist ning peagi meenus talle kunagises kortermajas toime pandud nelikmõrv. „Tuli meelde. Sellest kirjutasid paljud ajalehed. Üks mees ja kolm naist,“ rääkis Anu. Sel korral võitis loogika ning kuna Anu tunnistas ausalt, et on juhtunust teadlik, ei saanud ta juhtumit edasi lahendada.

Haldjapiiga kompas platsi, ent ka juhtunu kuupäev ei suutnud teda õigele teele viia. "Ma ei saa sellest absoluutselt aru. Ma näen leeke, varisemist,“ ütles naine.

(TV3)

Ümbrikku vaadates teatas ta, et näeb korterisse noaga sisenevat meest, kes võis justkui toime panna röövi.

Sellega oli ta aga läbi kukkunud, sest mõrvad pandi toime tulirelvaga.

Järgmisena kohale saabunud Vladimir uuris esmalt ajakirjanik Filippovit ja teatas, et näeb politseinikke ja koeri ning meest, kes tahab aknast välja hüpata. Ümbriku enda kätte saades ütles Vladimir, et tunne on negatiivne. „Imelik, et mees ja naine tülitsevad,“ rääkis ta ja siis lisas: "Tapmine.“

(TV3)

Filippovi üllatuses avaldas Vladimir seepeale fakti, mida usuvad paljud juhtunut uurinud ning millest rääkinud ka Nikolajevi advokaadid: "See mees ei teinud halba.“ Ajakirjaniku sõnul on advokaadid öelnud, et ainus viga, mida mees tegi oli see, et nõustus süü enda peale võtma.

Viimasena ülesannet lahendanud Antonina rääkis esmalt, et platsil asus võõrutushaigla, kuid jääb siis ringi joostes seisma täpselt kohas, kus asus mõrvakorteri trepikoda. "Püssist laskmine. Siin on püssist laskmine olnud.“

(TV3)

Ta nimetas, et üks ohvreist oli politseinik, mis vastab ka tõele. "Näen kolme-nelja inimest. Ohvrid,“ lisas Antonina.

Ümbrikku vaadates ütles Antonina, et fotol olev inimene on surnud, ent fotot vaadates ja pendlit kasutades muutis ta arvamust: „Ta on vanglas. Ta ei ole seal oma süü pärast. Ta tuli koju ja siis leidis laibad. Teda ei olnud tol hetkel koduski.“