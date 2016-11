USA seebiooperis “The Young and the Restless” ja veebisarjas “All About Lizzie” osalenud näitleja arreteeriti, süüdistatuna alla 10aastase tüdruku seksuaalses kuritarvitamises.

Corey Sligh vahistati ajakirja People teatel 14. oktoobril Georgia osariigis ning lasti samal päeval 22 000 dollari suuruse kautsjoni vastu vabadusse. Politsei esindaja sõnul tundis Sligh oma ohvrit ning intsident leidis aset kevadel.