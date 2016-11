„Lapsed teavad, et helkur on vajalik, küll aga näitab statistika, et just täiskasvanud on need, kes helkuri tähtsust unustama kipuvad või ei mõista selle olulisust. Need, kes ei ole ise autoroolis olles kogenud seda, kuidas eikuskilt ilmub teeservale must kogu, ei oska ka vast aimata, et tegelikult ei ole tumedasse riietatud ja helkurita inimene tõesti autojuhile nähtav. Lisaks muudavad nähtavuse halvaks peegeldav teekate ja teiste liiklejate pimestavad tuled,“ rääkis Seesami varakindlustuse tootejuht Dagmar Gilden isiklikust kogemusest.