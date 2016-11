Eile teatas ERRi uudisportaal, et Suurbritannia peaminister Theresa May tuleb ametlikult kinnitamata andmetel veel enne aastavahetust Tallinna.

May kohtub siin Balti riikide peaministritega. Jutuajamise teemaks on loomulikult Suurbritannia euroliidust lahkumine, mis May lubaduste järgi peaks algama märtsis.

Briti peaminister Theresa May (JACK TAYLOR)

Täna levis Briti meedias uudis, et Suurbritannia valitsuses pole siiani mingit täpsemat Brexiti-plaani. Lekkinud valitsusmemo kinnitab, et praegu töötatakse ligemale viiesaja euroliidust lahkumisega seotud projekti kallal ning valitsus vajab selleks umbes 30 000 lisatöötajat.