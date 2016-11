Pakistani telekanal Neo News on välja tulnud uudisega, et USA 45. presidendiks valitud Donald Trump on tegelikult sündinud Pakistanis.

"Uskuge või mitte, presidendikandidaat Donald Trump on sündinud Pakistanis, mitte Ameerikas," vahendab Daily Mail eetris olnud uudist. Uudistekanal näitas jutu ilmestamiseks ka fotot blondist poisist, kes ollagi Trump ise. Trumpi sünnijärgne nimi olnud Dawood Ibrahim Khan.

Kanalile teadaoleva teooria järgi viis orvuks jäänud poisi Londonisse üks Briti-India armee kapten. Heledapäine poiss adopteeritud 1955. aastal, misjärel ta Amerikasse sattus.